Kayak. Pistis Shbalova della sezione di Cagliari vince i mondiali a Dusseldorf

Tocco: "Grande successo per tutta la Sardegna"

Di: Redazione Sardegna Live

Trionfo per Victoryia Pistis Shablova ai mondiali di kayak nella specialità 200 metri classe VL1. L'atleta della sezione di Cagliari, allenata da coach Marco Frau dopo aver vinto i campionati europei è salita anche sul primo gradino del podio mondiale.

"E' un grande successo per il capoluogo e per l'intera Sardegna", ha commentato il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, socio della Lega Navale di Cagliari.

"Ha portato in alto la bandiera dei quattro mori confermandosi come una delle atlete d'eccellenza della Lega navale del capoluogo", ha aggiunto Tocco. Shablova sarà ricevuta presso il Palazzo Civico per le congratulazioni di rito. 

Foto Federazione Italiana Canoa Kayak