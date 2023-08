Mondiali Basket. Spissu e compagni vincenti nella prima gara contro Angola: 81-67

I ragazzi di Pozzecco ottengono la vittoria alla prima gara del girone, prossimo appuntamento domenica

Di: Redazione Sardegna Live

Esordio vincente per Spissu e compagni alla prima gara del Gruppo A dei Mondiali di Basket, a Manila. Gli azzurri di Pozzecco si sono imposti, non senza fatica, sull'Angola per 81-67.

Tra le file azzurre ottime prove di Fontecchio (19 punti) e Tonut (18). Per il cestista sassarese sono 5 i punti messi a referto.

L'Italia tornerà in campo domenica 27 agosto, sempre a Manila, quando affronterà la Repubblica Dominicana.