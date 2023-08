Torino-Cagliari 0-0, buon punto e bella prova dei rossoblù

Si chiude col pareggio l’esordio in campionato del Cagliari

Di: Marco Orrù

Si chiude col pareggio l’esordio in campionato del Cagliari che gioca una bella partita in casa del Toro, aggressiva, con determinazione e con qualità. Occasioni da una parte e dall’altra e pareggio giusto. Ottime le prove dei due centrocampisti Makoumbou e Sulemana e gara preparata al meglio da mister Ranieri.

LA CRONACA

Mister Ranieri stupisce tutti lasciando Augello e Pavoletti inizialmente in panchina proponendo il 3-5-2: Radunovic in porta, Goldaniga e Obert ai lati di Dossena in difesa, Zappa a destra e Azzi a sinistra sulle fasce, Nandez e Sulemana mezz’ali con Makoumbou play; infine, in attacco la coppia Oristanio-Luvumbo.

Cagliari subito distratto su un corner, tiro ravvicinato di Sanabria e primo importante intervento di Radunovic. La risposta del Cagliari è tutta in un tiro alto di Azzi al 7’. Al 14’ altra distrazione dei rossoblù con Dossena che protegge male la palla in uscita nel duello con Sanabria, cross al centro pericoloso del paraguaiano e Ricci per poco non arriva di testa all’appuntamento col gol. Un minuto dopo autentico miracolo di Milinkovic Savic che vola su un tiro a giro di Nandez diretto all’incrocio, palla in corner, ma parata veramente fantastica! La partita vede occasioni da una parte e dall’altra e stavolta tocca al Torino al 18’ con Schuurs che manda a lato un colpo di testa praticamente solo davanti a Radunovic. Il match, dopo un avvio fortissimo, rallenta un po’, complice anche il grande caldo oggi a Torino. Al 32’ Karamoh salta Goldaniga e si invola verso la porta, ma sbaglia totalmente la conclusione. Al 44’ ottima azione personale di Oristanio che entra in area di rigore, calcia col sinistro e palla di poco fuori.

All’intervallo fuori Goldaniga e dentro Di Pardo. Dopo 5’ è Obert a salvare Radunovic da un’incursione di Radonjic, appena entrato, in area di rigore dalla sinistra. Cagliari che nei primi minuti sembra aver perso un po’ di quella aggressività e intensità che aveva avuto per tutto il primo tempo. Al 61’ destro di Vojvoda da fuori area, pallone sul fondo. Al 62’ dentro Shomurodov e Jankto, fuori Luvumbo e Oristanio. Al 65’ grande chance per Jankto che si ritrova al centro dell’area di rigore la palla del vantaggio ma col destro in scivolata colpisce male e favorisce l’intervento del portiere avversario. Al 72’ dentro Pavoletti e fuori Nandez. Al 77’ proprio l’attaccante eroe della promozione che scambia con Jankto e poi col destro calcia forte, ma senza prendere la porta, tiro anche deviato in corner. All’87’ dentro anche Deiola e fuori Obert. Sei minuti di recupero. Al 92’ doppia occasione per Radonjic che tira prima una sassata verso Radunovic che respinge con difficoltà e poi con un colpo di testa a lato. È l’ultima occasione della partita.