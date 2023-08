Calcio: Gigi Riva, 'bisogna che Mancini e Spalletti chiariscano'

"Mi sento insicuro, non c'è più serietà. L'attaccamento è sparito" dice il miglior marcatore nella storia della Nazionale

Di: Adnkronos

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - "Io non ci capisco più niente, perché Mancini non aveva dato segni di insofferenza. Non so proprio cosa dire. Una cosa che viene da pensare è che ci sia stata una rottura, ma questo lo sapremo poi. È una cosa che non è chiara, e attorno alla Nazionale che è di tutti bisogna che le cose siano chiare". Così Gigi Riva, il miglior marcatore nella storia della nazionale, nel corso di un'intervista a Francesco Repice della redazione sportiva del Giornale Radio Rai in onda nel Gr1 delle 19, in merito alle dimissioni del ct Roberto Mancini. "Mi sento insicuro, non c'è più serietà. L'attaccamento è sparito. Bisogna che sia Mancini che Spalletti chiariscano: la Nazionale è di tutti, non ha un tifoso o due. È di tutti", conclude l'ex attaccante del Cagliari e della Nazionale.