Colpo della Torres: per l'attacco ecco Manuel Fischnaller

L’attaccante 32enne nato a Bolzano arriva a rinforzare la batteria offensiva di mister Greco

Di: Redazione Sardegna Live

Manuel Fischnaller è ufficialmente un giocatore della Torres. L’attaccante 32enne nato a Bolzano va a rinforzare la batteria offensiva di mister Greco.

L’esperienza dell’età (02 luglio 1991), il talento calcistico e gli anni trascorsi a correre lungo i campi della terza e seconda serie italiana di calcio. Altoatesino di nascita con un passaggio in nazionale under 20, dopo la trafila del Settore Giovanile (Neugries) nel 2008 approda al Sud Tirol, formazione con cui fa il suo esordio nel pallone dei grandi. Nel 2009-2010 entra anche in orbita Juventus. Poi arriva l’opportunità Reggina in serie B: 26 presenze e 1 rete il primo anno, 35 presenze e 6 reti il secondo, buon bottino che però lo “riporta a casa”, per una nuova annata al Sud Tirol in Lega Pro (2014-2015) che gli regala 36 presenze e ben 16 reti realizzate.

Quindi tre anni all’Alessandria: 16 gol messi a segno. Due in C con la maglia del Catanzaro: 17 reti a referto. A gennaio 2020 per la terza volta sente il richiamo di casa e firma con il SudTirol: due stagioni e mezza, la seconda archiviata con ben 32 presenze e 9 gol. L’anno scorso in C con la maglia della Fermana si dimostra essere sempre attaccante pericoloso con il fiuto del gol: 34 presenze e 13 reti sono bottino importante per un giocatore nel pieno della sua maturità. Da oggi è un giocatore della Torres.