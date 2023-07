Cagliari. Per il ritiro in Valle d'Aosta convocati 30 giocatori, e si chiude per Shomurodov

I sardi in Valle d'Aosta fino al 4 agosto: tre amichevoli in programma. Per l'attacco arriva il 28enne della Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà in Valle D'Aosta la seconda parte della preparazione del Cagliari. Il primo allenamento dei rossoblù è fissato alle 17.30 nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent. La permanenza sino al 4 agosto, prima del rientro in Sardegna dove la squadra si concentrerà sui primi impegni ufficiali della stagione: Coppa Italia e Serie A.

Trenta i giocatori convocati da Claudio Ranieri. Presenti anche i nuovi arrivati Jankto, Oristanio, Augello e Scuffet. In programma durante la fase del ritiro tre amichevoli, due allo stafio "Perucca" contro Roma U19 e Juventus U23 e l'ultima il 2 agosto contro il Como, allo stadio "Brunod".

Nel frattempo novità di mercato: raggiunto l'accordo con la Roma per Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe '95. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Proseguono anche i contatti con l'Atalanta per il difensore José Palomino. Nel mirino anche Okereke della Cremonese.