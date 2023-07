Cagliari. Per l'attacco piace Shomurodov della Roma: trattativa in corso

L'uzbeko piace alla dirigenza, che vuole regalare un rinforzo in attacco a Ranieri

Di: Redazione Sardegna Live

E' sempre più vicino il colpo Eldor Shomurodov per il Cagliari. L'uzbeko in forza alla Roma è il profilo individuato dalla società per Caludio Ranieri.

La scorsa stagione ha militato in prestito allo Spezia, e due stagioni fa era giunto nella capitale dopo una ottima stagione col Genoa.

Adesso il 28enne potrebbe giungere alla corte di Ranieri, andando a rafforzare un reparto che conta già su nomi di sicuro affidamento come Pavoletti e Lapadula.

Nella serata di ieri si è registrata un'accelerata nella trattativa, ma ancora non è arrivato l'accordo definitivo. Tuttavia, dovrebbe trattarsi di una questione di ore: Shomurodov sarà probabilmente un nuovo giocatore rossoblù.