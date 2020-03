Gabbiadini positivo al Covid-19: 28enne ha qualche linea di febbre, ma sta bene

Gabbiadini: Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà"

Di: Redazione Sardegna Live

Il 28enne attaccante della Sampdoria è il secondo giocatore di Serie A risultato positivo al Coronavirus. La Sampdoria, infatti, ha reso noto che "Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19". Il 28enne attaccante "ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". Gabbiadini ha giocato l'ultima partita domenica scorsa restando in campo 62' in Sampdoria-Verona.

A confermare la notizia è stato lo stesso giocatore che ha pubblicato un post su Twitter. Il messaggio rassicurante sui social: "Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà", ha scritto il giovane.

Il primo giocatore affetto da Coronavirus è stato Daniele Rugani della Juventus. Il professionista bianconero è però asintomatico.