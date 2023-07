Cagliari scatenato sul mercato: nel mirino Palomino, Gabbiadini e Augello

Dopo Jankto è quasi fatta anche per il vice-Radunovic. Palomino il sogno per la difesa, mentre interessano due nomi dalla Samp

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari lavora senza sosta per regalare a mister Ranieri una rosa adeguata agli obiettivi in vista della prossima stagione di Serie A. Niente rischi: i rossoblù vogliono ripartire in maniera positiva, con un organico pronto ad affrontare la massima serie.

Dopo Jankto (martedì le visite mediche e contratto biennale con opzione per un'altra stagione) è quasi fatta anche per Simone Scuffet, che dovrebbe fare da vice-Radunovic fra i pali. Per la difesa il sogno è José Palomino, pilastro dell'Atalanta di Gasperini e giocatore di esperienza e sicura affidabilità.

Possibile doppia operazione anche con la Sampdoria. Il club sardo ha infatti messo nel mirino Tommaso Augello e Manolo Gabbiadini, anche se ancora non vi sarebbe stato nessun contatto diretto fra i due club. Percorso inverso potrebbero fare Gaston Pereiro e Antonio Barreca, considerati esuberi dalla dirigenza.

Numerosi dunque i profili seguiti. Per quanto riguarda il mercato in uscita ci sono alcune situazioni da monitorare, in particolare quella di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano, continuamente al centro delle voci di mercato, potrebbe salutare il Cagliari in estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Per mister Ranieri sarebbe importante riuscire a tenere il 27enne, ma al momento non vi sono certezze. Da stabilire anche il futuro di Marko Rog, che però potrebbe proseguire la sua avventura in maglia rossoblù.