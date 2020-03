Coppa Davis, tutto facile nel doppio per l'Italia che chiude i conti sul 3-0

A vincere sono stati gli azzurri che hanno così chiuso i conti totali della partita portandosi sul 3-0.

Di: Marco Orrù

Seconda giornata del turno di qualificazione alla fase finale di Coppa Davis di Tennis a Cagliari tra Italia e Corea del Sud. In programma il doppio: in campo per i nostri colori la coppia Fognini-Bolelli, mentre per i coreani ecco il duo Nam-Song.

Primo set molto equilibrato, soprattutto nella prima parte; sul 3-3 gli italiani hanno vinto un break e hanno portato a casa il set per 6-3.

Nel secondo, invece, la coppia Fognini-Bolelli ha subito preso il controllo del match vincendo un break e ha poi condotto la partita fino poi a chiuderla sul 6-1.