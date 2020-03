Coppa Davis a Cagliari, Fognini batte Lee nel primo match

Il primo set è filato liscio senza grossi problemi per l'azzurro, 6-0 senza nessun break

Di: Marco Orrù

Negli impianti di Monte Urpinu a Cagliari si é disputata questa mattina la prima partita tra Italia e Corea del Sud valevole per il turno di qualificazione alla fase finale di Coppa Davis di Tennis. In campo, per l'Italia, Fabio Fognini e, per la Corea, Lee.

Il ligure si è aggiudicato la prima partita battendo per due set a zero l'avversario, in un'ora circa di match.

Il primo set è filato liscio senza grossi problemi per l'azzurro, 6-0 senza nessun break e senza grossi sforzi per lui, per una durata di 26 minuti. La disputa si è poi fatta più impegnativa nel secondo set dove Fognini ha chiuso la gara sul 6-3.

Al termine del match ha parlato Fabio Fognini in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Giocare senza pubblico? Ci sono regole da rispettare, è triste ma è giusto cosi. Cagliari ci ha ospitato in maniera completa, ma purtroppo è andata così. Che gara è stata? Ci siamo prefissati di giocare subito forte la gara, lui non è un'atleta da partite sulla terra, io sto tornando in forma dopo l'infortunio polpaccio, sapevo che partivo favorito e l'importante è aver portato il primo punto a casa".