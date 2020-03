Cagliari-Roma 3-4, girandola di emozioni, ma ancora un altro ko

Scoppiettante 4-3 alla Sardegna Arena, ma a gioire è solo la Roma che sbanca lo stadio rossoblù

Di: Marco Orrù

Scoppiettante 4-3 alla Sardegna Arena, ma a gioire è solo la Roma che sbanca lo stadio rossoblù. Cagliari avanti solo all’inizio con Joao Pedro poi partita tutta in rimonta, che però non si conclude col lieto fine. La squadra ha lottato in mezzo ad una partita comunque piena di errori e ancora una volta negativa. Ennesimo ko di questo 2020 e confronto finale con i tifosi a fine partita.

LA CRONACA. Maran stupisce tutti e manda in campo Olsen in porta, Olova come mediano davanti alla difesa e Paloschi in attacco come grandi novità. Fuori Cragno, Cigarini e Simeone. Nella Roma fuori Dzeko e dentro Kalinic. L’avvio è di marca romanista col primo tiro verso la porta di Olsen al 4’ di Mkhitaryan. Dopo una chance sprecata da Joao Pedro, scivolato nel momento decisivo, al 7’ è di nuovo pericolosa la Roma con Kalinic, ma è bravo Olsen in uscita a respingere in corner. Sull’angolo successivo colpo di testa di Fazio alto. Al 10’ tripla occasione per la Roma: Under si invola verso la porta, calcia e prende la traversa, sulla respinta Mkhitaryan calcia ma Olsen respinge, sulla respinta è ancora bravo il portiere svedese ad evitare il gol su Kalinic. Al 15’ Fazio di testa, palla fuori.

Al 28’, quasi dal nulla, Joao Pedro si inventa un gol incredibile: stop di petto e pallonetto su Pau Lopez, Cagliari in vantaggio. Un minuto dopo c’è il pareggio giallorosso con Kalinic che di testa batte Olsen. Al 42’ la doppietta di Kalinic: discesa di Mkhitaryan palla in mezzo e rete del croato da solo davanti ad Olsen. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa comincia ancora con la Roma che spinge e con Kluivert che prende la traversa dopo 5 minuti. Al 7’ Nainggolan, uno dei pochi a salvarsi, regala una palla che Ionita spreca davanti a Pau Lopez inceppandosi da solo. Al 18’ primo squillo del Cagliari nella ripresa, tiro di Nainggolan, blocca Olsen. Un minuto dopo Kluivert in contropiede chiude la gara. Al 30’ il Cagliari accorcia le distanze con Pereiro dopo un’azione personale davvero magistrale, tiro all’angolino che beffa Lopez.

Al 36’ però la Roma allunga ancora con Kolarov che di punizione batte Olsen, con la deviazione forse di Mkhitaryan anche se impercettibile. Al 42’ fallo di mano di Smalling e calcio di rigore per il Cagliari che Joao Pedro prima sbaglia e poi segna sulla ribattuta. Sei minuti di recupero e assalto rossoblù alla porta di Lopez, ma il risultato non cambia più.