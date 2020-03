Andrea Mura pronto a tornare con “Vento di Sardegna”, sabato 7 marzo il varo

Sabato 7 marzo, ore 10, appuntamento al molo del Gruppo Grendi – porto industriale di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Vento di Sardegna è pronta a tornare in acqua. Il nuovo varo della barca che ha vinto la mitica traversata dell'Oceano Atlantico, la Route du Ruhm, è in programma sabato alle 10 al molo del Gruppo Grendi al Porto Industriale di Cagliari.

Lo annuncia in un’agenzia, Ansa Sardegna, spiegando la scelta definitiva dello skipper Andrea Mura, ormai tornato alla vela a tempo pieno dopo la conclusione, un anno e mezzo fa, della avventura politica in Parlamento con il Movimento Cinquestelle. "Torniamo nel nostro ambiente naturale - si legge nel profilo Facebook di Vento di Sardegna - il mare, per avviare un progetto che vuole andare oltre il Mediterraneo, verso nuovi orizzonti e nuove avventure, promuovendo nel mondo il vessillo dei 4 Mori e la nostra terra". Tutti i segreti e i dettagli della nuova discesa in acqua di Vento di Sardegna saranno svelati sabato 7 marzo.

L’invito di “Vento di Sardegna”

Sabato 7 marzo alle ore 10 presso il molo del Gruppo Grendi al Porto Canale di Cagliari, torniamo nel nostro ambiente naturale, il mare, per avviare un progetto che vuole andare oltre il Mediterraneo, verso nuovi orizzonti e nuove avventure, promuovendo nel mondo il vessillo dei 4 Mori e la nostra terra.