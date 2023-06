Bari-Cagliari 0-1, Pavoletti regala la Serie A ai rossoblù

Il Cagliari riesce nell'impresa e conquista la promozione

Di: Marco Orrù

Un gol di Pavoletti nel recupero dà la vittoria al Cagliari a Bari e la Serie A ai rossoblù. Dopo un primo tempo passato ad attaccare e scontrarsi contro il portiere dei biancorossi Caprile, il Cagliari nella ripresa è calato fisicamente ma ha lottato fino alla fine rimanendo in partita e trovando la rete proprio negli ultimi minuti.

LA CRONACA

Il Cagliari si schiera con un 4-4-2: Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce difensive, Obert e Dossena centrali, Makoumbou e Deiola a centrocampo con Di Pardo a destra e Lella a sinistra, Luvumbo insieme a Lapadula davanti.

Il primo squillo del match è del Cagliari al 5’: cross di Luvumbo, colpo di testa di Lapadula abbondantemente a lato. All’8’ colpo di testa di Dossena e parata di Caprile, arriva Deiola, tiro-cross in mezzo che attraversa tutta l’area piccola e che si conclude però in fallo laterale senza che nessun rossoblù possa intervenire. Al 10’ Luvumbo si invola in area di rigore, Maiello lo ostacola, l’angolano vola a terra ma l’arbitro lascia proseguire.

Al 20’ Luvumbo si accentra, calcia violentemente, ma Caprile respinge in corner. Al 23’ arriva anche la prima conclusione in porta del Bari, Esposito dentro per Cheddira che serve Benedetti a rimorchio, tiro debole e parata facile di Radunovic. Al 28’ ancora Luvumbo a mettere scompiglio in area di rigore barese ma all’ultimo viene bloccato in corner. Dal corner successivo Maita per il Bari colpisce di testa in arretramento e sfera che finisce sulla traversa; altro calcio d’angolo e stavolta il colpo di testa è di Deiola ben parato da Caprile.

Al 38’ clamorosa occasione per il Cagliari: cross di Luvumbo, colpo di testa di Di Pardo all’angolino e strepitosa parata in tuffo di Caprile che devia in calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude senza recupero.

Al 47’ la più grande occasione del Bari arriva col neo entrato Ricci che a tu per tu con Radunovic chiude il tiro sull’esterno della rete. Al 59’ discesa di Dorval che al limite dell’area si butta palesemente in terra dopo un live contatto con Deiola e viene ammonito per simulazione.

Al 67’ Ranieri prova a dare una scossa alla squadra e inserisce Mancosu e Prelec per Lella e Di Pardo. Al 75’ Dossena di testa la mette all’angolino, ma Caprile è sempre miracoloso e in tuffo respinge il pericolo. All’82’ dentro Viola e Barreca, fuori Dossena e Azzi. All’84’ il Bari prende un palo con Folorunsho. Il Cagliari tutto in attacco alla disperata ricerca del gol.

A due minuti dalla fine dentro anche Pavoletti per Luvumbo. Sei minuti di recupero. Al terzo di recupero il Cagliari trova il gol con Pavoletti che in spaccata anticipa Caprile e la butta dentro. È serie A!