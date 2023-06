Gigi Riva "Al Cagliari dico: date tutto quello che avete"

Chi si aggiudicherà un posto nella prossima Serie A TIM?

Di: Redazione Sardegna Live

A pochissime ore dal match Bari-Cagliari, Gigi Riva rilascia un’intervista per parlare dell’incontro e ricordare l’indimenticabile scudetto vinto nella stagione 1969/70. L’ex calciatore, noto come Rombo di Tuono, parla ai microfoni di Dazn e spiega che “La Sardegna merita una squadra ai vertici che, anche se non milita costantemente in serie A, sia sempre pronta a lottare per arrivarci.”

RANIERI - E sull’allenatore dice “Lui è stato la svolta di questa stagione del Cagliari. È un allenatore che ha tanta passione ed è riuscito a trasmetterla a tutti quanti. È lui il primo ad avere la passione per i sardi e per il Cagliari e questo suo sentimento lo ha trasferito ai giocatori e ai tifosi.”

LA SQUADRA – Per i calciatori, che stasera giocheranno l’incontro dice: “Ai ragazzi dico solo di continuare a crederci fino alla fine, di lottare per questi colori e poi vada come vada l’importante è averci messo tutto, specialmente il cuore. È questa l’unica cosa che conta: lottare fino alla fine e dare tutto in campo – e dei suoi trascorsi nella squadra ricorda - Noi abbiamo vinto lo scudetto con questi principi, se non fossimo stati così uniti, se non avessimo giocato sentendoci addosso un popolo intero non avremmo mai raggiunto quei risultati incredibili. Questo è lo spirito che dobbiamo tramandare a coloro che giocano e che giocheranno per il Cagliari.”

Non resta che attendere l’incontro tra le due squadre di calcio Cagliari e Bari e vedere chi si aggiudicherà un posto nella prossima Serie A TIM, nell’ultimo atto del campionato di serie B.