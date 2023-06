Calcio: la Nazionale di Mancini arriva in ritiro a Cagliari

Ritiro-vacanza a Cagliari per gli Azzurri in vista della Nations League

Di: Redazione Sardegna Live, foto FIGC

La nazionale azzurra di Roberto Mancini è arrivata in Sardegna per cominciare la vacanza-ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. La squadra, lo staff e le famiglie dei giocatori sono sbarcati all'aeroporto di Cagliari-Elmas questa sera con in testa il ct, il team manager Lele Oriali e tutto lo staff azzurro.

Ad attenderli due pullman, uno per la squadra e l'altro destinato ai familiari e al resto del clan azzurro. Pochi i tifosi che si sono avvicinati allo stabile dell'aviazione civile per vedere sbucare i giocatori. Qualche autografo e qualche selfie, poi tutti dentro i bus.

La comitiva si è messa in viaggio verso il Forte Village di Santa Margherita di Pula, sulla costa sud occidentale a 40 km da Cagliari, per un periodo di preparazione e recupero dopo la lunga stagione. Come alla vigilia dell'Europeo, due anni fa, nei cinque giorni in Sardegna i calciatori saranno insieme alle rispettive famiglie e si alleneranno la mattina sul campo all'interno della struttura alberghiera, chiudendo venerdì 9 giugno con un test mattutino contro la Primavera del Cagliari.