L'Italbasket travolge la Russia, ottimo esordio del sardo Spissu

I ragazzi di Meo Sacchetti si impongono per 83-64

Di: Redazione Sardegna, foto oasport.com

L'Italia dei giovani di coach Sacchetti travolge la Russia sulla strada di Euro '21, competizione alla quale gli azzurri sono comunque qualificati in quanto l'Italia è il Paese ospitante. Eppure la prova di ieri, 20 febbraio, è stata un test fondamentale. Al palaBarbuto di Napoli finisce 83-64.

Ottimo esordio del sassarese Marco Spissu che entra in quintetto con numeri che fanno ben sperare: 10 assist, 10 punti e +19 di valutazione. Buona la prova anche del capitano di giornata Michele Vitali, in forza alla Dinamo. Anche lui parte in quintetto, 1/4 al tiro e due rimbalzi alla fine del primo tempo, ma al rientro in campo ritrova fluidità contribuendo assieme al compagno di squadra in biancoblu a portare il team di Sacchetti sul vantaggio costantemente in doppia cifra.

Da sottolineare le prestazioni di Fontecchio e Ricci, miglior realizzatore azzurro con 19 punti.