Il Cagliari batte il Venezia 2-1 a approda alle semifinali playoff contro il Parma

Doppietta di Lapadula nel primo tempo

Di: Marco Orrù

Il Cagliari, grazie alla doppietta di Lapadula nel primo tempo, batte il Venezia 2-1 e approda alle semifinali playoff dove affronterà il Parma nella doppia sfida con l’andata in casa martedì e il ritorno al Tardini sabato prossimo.



LA CRONACA. Mister Ranieri stupisce tutti mandando in campo Luvumbo al fianco di Lapadula con Mancosu alle loro spalle; per il resto, Radunovic in porta, Obert a sinistra e Zappa a destra, Altare e Dossena coppia centrale, con Makoumbou regista e Nandez-Deiola mezz’ali.



All’avvio sembra più un 4-2-3-1, con Nandez e Luvumbo sulle fasce offensive, Mancosu dietro Lapadula. Dopo un minuto un bel lancio a campo aperto di Deiola per Lapadula permette all’attaccante rossoblù di involarsi verso la porta, ma un recupero prodigioso di Hristov ferma l’azione. All’8’ un bel sinistro di Luvumbo spaventa Joronen che respinge in qualche modo. Al 12’ calcio d’angolo per il Cagliari, colpo di testa di Altare e palla di poco alta deviata da Joronen. Al 14’ il Cagliari passa meritatamente in vantaggio: cross di Nandez e colpo di testa preciso ancora una volta di Lapadula che batte Joronen lasciandolo senza scampo. Al 18’ il Cagliari raddoppia: Dossena in profondità, Carboni, il grande ex, scivola e consegna la palla ancora a Lapadula che di sinistro fulmina il portiere avversario!

Al 31’ il Cagliari va vicino al tris con un destro secco di Mancosu che raccoglie una respinta e calcia subito forte, palla che finisce vicina all’incrocio dei pali con una deviazione di Carboni. Il Venezia si fa pericoloso al 36: cross dalla destra di Candela, Pohjanpalo appoggia per l’accorrente Johnson, ma Radunovic in uscita è un fulmine e ferma tutto. Al 40’ Nandez lancia Zappa oltre la linea difensiva del Venezia, ottimo lo stop del terzino destro ma la conclusione è alta in posizione col corpo molto precaria. Al 43’ Carboni ci prova di testa, palla alta; nell’azione l’ex giocatore del Cagliari si fa male ad un dito e viene soccorso dallo staff sanitaria lagunare. Allo scadere del primo tempo, Ellertsson per Johnson, destro del norvegese, Radunovic è attento e para in due tempi. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio 2-0.

All’intervallo resta negli spogliatoi Mancosu, dentro Goldaniga, col Cagliari che passa alla difesa a tre. Al 52’ il Venezia accorcia le distanze con Pierini, appena entrato, che segna di testa su cross di Ellertsson. Il Venezia prende coraggio e prova ad attaccare con più convinzione la porta rossoblù. Al 61’ fuori Obert e dentro Azzi. Al 72’ dentro Rog e Prelec, fuori Luvumbo e Deiola. Al 74’ clamoroso liscio a centro area di Zappa con Radunovic pronto a metterci una pezza. Al 77’ fuori Nandez e dentro Kourfalidis. Il Cagliari nella ripresa ha praticamente solo pensato a difendere il vantaggio.

All’87’ Venezia pericoloso con un’azione arrembante in area di rigore risolta da un cross di Cheryshev deviato in corner da Kourfalidis. Forcing finale del Venezia che prova a portare la partita ai supplementari. Al 90’ colpo di testa a lato di Hristov, ancora un pericolo per la porta rossoblù. Cinque minuti di recupero. Al 93’ altro colpo di testa che finisce di poco alto di Novakovich. Non c’è più tempo e la partita finisce così.