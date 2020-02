Cagliari-Napoli 0-1, Mertens condanna all’ennesima sconfitta i rossoblù

Il Cagliari esce ancora sconfitto tra i fischi del Sant'Elia. È crisi vera

Di: Marco Orrù

Il Cagliari esce ancora sconfitto tra i fischi del Sant'Elia. Contro il Napoli decide un gol di Mertens a metà ripresa. La squadra di Gattuso non è che abbia fatto una gran partita, ma ci ha creduto di più. Positivo, per il Cagliari, l’esordio da titolare di Pereiro. È crisi vera.

LA CRONACA. Emergenza in casa Cagliari. Maran è costretto a schierare Pisacane a destra, con l’inserimento di Walukiewicz centrale insieme a Klavan. Al posto di Nainggolan squalificato c’è l’esordio dal primo minuto di Gaston Pereiro.

Il Napoli inizia subito forte con un’incursione di Elmas e un tiro a lato di Ruiz nei primi quattro minuti. Ancora azzurri in avanti, Demme per Callejon, palla in mezzo, ma lo spagnolo era in fuorigioco. Al 18’ si vede il Cagliari con un tiro alto di Simeone. Al 20’ sinistro a giro di Pereiro, ma Ospina è attento. Al 26’ incursione di Zielinski, tiro a giro e palla fuori. Al 28’ bel cross di Pisacane, Simeone prova a raggiungere la palla in tuffo di testa, ma non riesce nell’intento.

Al 31’ punizione dal limite di Mertens, palla fuori di poco. Al 35’ percussione solitaria di Pereiro che arriva fino in fondo ma conclude a lato ormai stanco dalla lunga azione personale. Sul ribaltamento, sinistro di Elmas sul primo palo, Cragno blocca in tuffo. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, il primo tiro verso la porta è del Cagliari, sinistro ancora di Pereiro, palla di poco alta. Risponde subito dopo Zielinski, ma il suo sinistro è respinto da Cragno. Al 20’ vantaggio del Napoli: Hysaj trova Mertens libero a centro area, tiro a giro del belga e palla in rete.

La reazione del Cagliari è nei piedi di Pellegrini prima con un cross pericoloso in mezzo, poi con un destro tra le braccia di Ospina. Al 39’ tiro da fuori di Klavan, bravo a respingere il portiere avversario. Cinque minuti di recupero e assalto finale, ma vince il Napoli.