Cagliari-Napoli, Maran: "Le ultime vicende di hanno fortificato"

Dopo la settimana di passione vissuta dal Cagliari si ritorna a parlare di campo. Mister Maran in vista del match contro il Napoli

Di: Marco Orrù

"È stata una settimana un po' particolare. Abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Sono state dette tante cose. A me dispiace innanzitutto per Pavoletti, non è semplice per lui e dobbiamo aiutarlo a recuperare e superare il momento. Poi sono state dette tante inesattezze che fanno male, ma che ci hanno fortificato.

Ci siamo uniti ancora di più, anche col presidente. Visto come abbiamo lavorato penso proprio che affronteremo la gara nel migliore dei modi. Se avremmo un impatto importante faremo una gran gara. Questa settimana chi ha parlato a vanvera non vuole il bene del Cagliari, ma so che il pubblico che verrà domani allo stadio vuole il bene del Cagliari e ci aiuterà. Di tutto questo, comunque non ne avevamo bisogno".

"Le assenze di domani? Pereiro potrebbe partire da titolare, viene da un periodo di rodaggio, abbiamo diversi piani per domani, vedremo come scendere in campo. Siamo il sesto migliore attacco, costruiamo molto ma è vero che concediamo troppo. Sta a noi capire cosa mettere in campo domani. Dovremmo essere bravi a fare la partita. Rog? Non è nemmeno convocato, non ha fatto nemmeno la partitella, quindi non è ancora pronto. C'è invece Ceppitelli, ma anche lui non è al massimo. Che Napolo vedremo? Dipenderà da quel che faremo noi, dopo una settimana così sarà importante quel che tireremo fuori noi. Cragno o Olsen? Sono due portieri forti e chi andrà in campo so che darà il massimo.

La carta vincente per domani? Il cuore. Incontriamo una squadra molto forte, la classifica non è veritiera perché sono molto forti, dobbiamo veramente mettere tutto sul campo. Il challenge sul Var? Io penso che un epispdi, se rivisto, deve essere valutato allo stesso modo da tutti, non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno della chiamata dell'uno o dell'altro allenatore. Io in discussione? Abbiamo avuto un periodo di difficoltà, ma nelle ultime gare non abbiamo attaccato secondo me. Io mi sento in discussione anche se vinco, quindi figuriamoci...

Fa parte del nostro mestiere. Se può essere la gara della svolta? É una grande opportunità che abbiamo, per il momento che viviamo e per il valore dell'avversario. Sono convinto che tutti i nostri tifosi ci spingeranno".