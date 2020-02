Serie D Juniores. Alla Torres il derby cittadino

Latte Dolce battuto per 3-2

Di: Antonio Caria

È andato alla Torres il derby Juniores di Sassari, valido per il campionato di Serie D. Una vittoria di misura, 3-2, nella prima gara delle fasi finali per i ragazzi di mister Gianni Piras in una sfida avvincente giocata sul sintetico di via Cilea.

I rossoblù vanno in vantaggio con Samuele Pinna, ma vengono raggiunti al 7’ da Alessio Pinna che trasforma un calcio di rigore.

Nella ripresa, è il Latte Dolce ad andare in vantaggio al 13’, ancora dagli 11 metri, grazie a Usai. Il pari arriva al 31’ con Dettori. A pochi minuti dalla fine arriva il goal della vittoria della Torres con Fadda.

La seconda sfida del triangolare è in programma il 26 febbraio alle 15.30. Il 19 si affronteranno invece Arzachena e Latte Dolce. La formazione vincente in questa fase se la vedrà con la vincente del girone A che comprende Budoni, Muravera e Lanusei.