Tegola Cagliari: lesione al crociato del ginocchio sinistro per Pavoletti

Effettuati gli accertamenti clinici sull’attaccante rossoblù

Di: Antonio Caria

Brutte notizie per mister Rolando Maran: gli accertamenti clinici e strumentali effettuati oggi presso il centro medico Korian, hanno riscontrato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per l’attaccante Leonardo Pavoletti.

Una tegola per il Cagliari che rischia di perdere il suo numero 30 per lungo tempo. Pavoletti aveva subito il medesimo infortunio all’inizio proprio del campionato. Intanto i rossoblù, reduci da 5 sconfitte nelle ultime 8 gare, ultima quella di ieri a Marassi con il Genoa, cercheranno il riscatto contro il Napoli di Gattuso (partita in programma domenica 16 febbraio alle 18.00 alla Sardegna Arena), anch’esso reduce dalla sconfitta al San Paolo contro il Lecce.