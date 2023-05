Perugia-Cagliari 0-5, tutto facile al Curi

Festa del gol a Perugia: Lapadula sempre più capocannoniere, capolavoro Mancosu, in gol anche Azzi e Kourfadilis

Di: Marco Orrù

Il Cagliari vince nettamente al Curi di Perugia e raggiunge momentaneamente il Sudtirol al quarto posto in attesa dei match di domani. Tutto troppo facile questa sera per i rossoblù che chiudono la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Lapadula, Azzi e Mancosu, quest’ultimo autore di un gol da centrocampo da cineteca. Nella ripresa sono poi Kourfalidis e ancora Lapadula nel finale ad arrotondare il risultato.

LA CRONACA

Cagliari con la difesa a tre con la novità Deiola al centro del terzetto difensivo insieme a Goldaniga e Altare. Zappa e Azzi sulle fasce, Nandez e Makoumbou in mezzo, Mancosu dietro Lapadula e Prelec.

Avvio subito forte da parte di entrambe le squadre che nei primi tre minuti hanno un’occasione da una parte e dall’altra. Al 5’ il Cagliari trova il gol con Lapadula che approfitta di uno svarione della difesa perugina, portiere compreso, per battere a rete e portare in vantaggio i rossoblù. Al 15’ mischia in area di rigore del Cagliari ma nessun giocatore del Perugia riesce a spingere la palla in rete a pochi passi dalla porta. Al 19’ il Cagliari perde Nandez per infortunio, dentro al suo posto Kourfalidis. Al 21’ Prelec penetra in area di rigore e scarica un sinistro che, leggermente deviato, si stampa sul palo! Al 30’ la squadra di Ranieri raddoppia: cross di Azzi per Zappa inseritosi a centroarea, il terzino però non tocca la palla che si infila in rete dopo aver colpito il palo ingannando anche il portiere Furlan. Al 40’ lo stesso Furlan deve lasciare il posto al suo secondo, Gori, a causa di un infortunio. Nel frattempo parte la contestazione in casa perugina con i tifosi che lanciano ripetutamente fumogeni e petardi in campo per protesta contro la propria squadra. Clima tesissimo al Curi! Al 45’ il Cagliari chiude i conti con Mancosu che da centrocampo vede il portiere fuori dai pali e lo batte con un tiro balisticamente perfetto, una rete straordinaria del centrocampista sardo! Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa dopo 4’ Kourfalidis con una botta sotto l’incrocio dei pali fa poker per il Cagliari chiudendo ulteriormente i conti. Al 65’ dentro Viola, fuori Mancosu. Al 69’ si fa vivo il Perugia dalle parti di Radunovic, ma il tiro di Olivieri è respinto in corner dal portiere serbo. Al 74’ dentro Luvumbo e Barreca, fuori Prelec e Azzi. All’84’ contropiede del Cagliari con Zappa che serve Luvumbo, sinistro dell’angolano e parata in tuffo di Gori. All’87’ Lapadula segna il quinto gol ma l’attaccante italo-peruviano è intervenuto sulla respinta di Gori in fuorigioco secondo l’assistente di Ayroldi. Ma dopo un check del Var il gol viene convalidato. È l’ultima emozione del match stradominato dal Cagliari.