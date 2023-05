Trovata morta a 32 anni Tori Bowie, ex campionessa del mondo di atletica

Velocista di punta degli Usa nell'ultimo decennio, la scoperta ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera

Di: Redazione Sardegna Live

Nel 2017 salì sul tetto del mondo, aggiudicandosi i 100 metri ai Mondiali di Londra. A soli 32 anni si è spenta Tori Bowie, atleta statunitense, punto di riferimento di milioni di giovani fan. Sconosciute le cause della morte della sportiva, trovata senza vita nella sua abitazione in Florida.

Alcuni siti sportivi, senza però darne conferme ufficiali, raccontano come da tempo la campionessa americana avesse a che fare con problemi di depressione. "Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me", commenta la storica rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Una scomparsa che ha lasciato sotto choc il mondo dell'atletica e non solo. A darne la tragica notizia è stata sui social la sua agenzia, la Icon management: "Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa e un vero raggio di sole".

Oltre al mondiale, Tori Bowie aveva vinto l'oro con la 4X100 Usa e l'argento nei 100 metri ai Giochi di Rio 2016, ma anche la 4X100 allo stesso campionato mondiale.