Cagliari-Parma 2-2, Cornelius beffa i rossoblù al 94’

I rossoblu si fanno raggiungere al 94’

Di: Marco Orrù

Beffa incredibile per il Cagliari che si fa raggiungere al 94’ dal Parma, dopo aver condotto gran parte della gara ed aver sbagliato anche un rigore con Joao Pedro. Proprio il brasiliano aveva aperto le marcature nel primo tempo, rete pareggiata da Kucka. Nella ripresa, subito dopo il penalty sbagliato da Joao, Simeone aveva riportato in vantaggio i rossoblù, ma come detto è arrivato il pareggio nel finale.

LA CRONACA

Mister Maran conferma in blocco la stessa formazione che ha pareggiato a San Siro domenica scorsa, con i nuovi acquisti Pereiro e Paloschi in panchina. Parma capitanato dall’ex Bruno Alves.

Primo tiro del match dopo nemmeno 60 secondi è di Kucka del Parma, dopo un errore di Joao Pedro, palla a lato.

Al 14’ primo tiro del Cagliari con Cigarini, palla alta. Al 19’ il Cagliari passa in vantaggio: Simeone mette in mezzo, Joao Pedro sul primo palo anticipa l’avversario e batte Colombi.

Al 25’ Nainggolan dentro per Simeone, destro dell’argentino e parata in due tempi di Colombi. Al 28’ ancora Simeone al tiro, palla di nuovo centrale e Colombi respinge; sul proseguo dell’azione, destro da fuori di Nainggolan e palla alta.

Al 31’ il Cagliari perde palla a centrocampo, contropiede del Parma, sinistro di Kucka e palla sul palo.

Al 36’ Simeone vicinissimo al raddoppio: l’ex viola si invola verso la porta, conclude col destro e palla sulla traversa dopo la deviazione di Bruno Alves. Al 39’ colpo di testa di Faragó sul palo, interviene Simeone ma fa fallo sul portiere avversario e l’azione sfuma.

Al 42’ arriva il pareggio del Parma dopo tanto attaccare da parte del Cagliari: Kucka segna praticamente a porta vuota dopo un cross dalla destra. Allo scadere cross di Kurtic e colpo di testa alto di Cornelius, col primo tempo che si chiude così.

La prima azione del secondo tempo è di Pellegrini che si invola in area di rigore, calcia col destro, palla respinta da Colombi.

Al 7’ calcio di rigore per il Cagliari per fallo di Gagliolo su Joao Pedro: batte il brasiliano ma la palla va fuori.

Al 9’ il Cagliari riesce comunque a trovare il raddoppio: discesa di Pellegrini, palla in mezzo e per Simeone è un gioco da ragazzi insaccare. Al 12’ punizione dalla lunga distanza di Kucka, palla alta.

Al 13’ rigore per il Parma per un fallo di mano, ma l’arbitro cambia la decisione grazie al Var poiché il fallo è avvenuto fuori area.

La partita scorre lenta fino al 34’ quando Nandez involato a rete calcia addosso a Colombi. Al 40’ brivido in casa Cagliari: botta da fuori di Kurtic e palla alta di poco.

Tre minuti dopo altro tiro da fuori pericolosissimo di Hernani ma Cragno è attento e respinge in corner. Grande sofferenza nel finale, ma allo scadere del recupero pareggia Cornelius, solo sul secondo palo.