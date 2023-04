Il Cagliari ospita la Ternana: rossoblù a caccia dei 3 punti

Sfida fondamentale per l'obiettivo playoff

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la sconfitta a Parma il Cagliari vuole rifarsi e ritrovare il successo. Sono quattro le partite senza vittoria per i rossoblù, al momento sesti. L’obiettivo playoff non deve sfuggire, e per avvicinarlo serve superare l’ostacolo Ternana.

All’Unipol Domus una sfida fondamentale: cinque punti separano le due compagini e un’eventuale sconfitta metterebbe a repentaglio la classifica dei sardi. Per Ranieri le assenze di Mancosu, Falco e Azzi.

Dietro la coppia difensiva dovrebbe essere composta da Obert e l’insostituibile Dossena, sulle fasce Zappa e Barreca. Centrocampo a quattro con Makoumbou, Nandez, Lella e Rog, mentre davanti la coppia Prelec, Lapadula.

All’andata fu sconfitta per gli allora uomini di Liverani, decisivo un rigore di Falletti all’8’, mentre Pavoletti ne fallì uno al 76’. Adesso tante cose sono cambiate, e per il Cagliari l’imperativo è uno solo: vincere.