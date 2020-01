Nella notte dedicata a Bryant la Dinamo vince in Champions contro L'Hapoel Holon

Commozione per la scomparsa del campione americano al PalaSerradimigni, poi la vittoria per 83-73

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Dinamo Sassari

La Dinamo Sassari si impone nell’ultima sfida casalinga di Basketball Champions League su Hapoel Holon e, in attesa del risultato di Ankara, si gode il primato in classifica nel Gruppo A.

Prima dell'incontro, sul cubo del PalaSerradimigni il tributo di Dinamo Tv a Kobe Bryant, scomparso tragicamente in un incidente aereo. Commozione e applausi al PalaSerradimigni, poi il partecipato minuto di silenzio predisposto dalla Basketball Champions League. Tante le maglie dei Lakers in tribuna per celebrare il Black Mamba. Alla palla a due le squadre hanno fatto scorrere i primi due possessi fino allo scadere dei 24 secondi.

Allo start è Dwayne Evans ad aprire le danze con due triple, gli ospiti rispondono con l’ex Alexander e Ohayon. L’Hapoel prova a portarsi avanti con Foster e Cline, ma Pierre risponde per i sardi. Un ottimo Coleby porta i padroni di casa avanti mentre Spissu infila la bomba che fa chiamare il timeout a coach Dedas. Alexander tiene vivi i greci ma il Banco chiude il primo quarto con la tripla dall’angolo di Bucarelli: 23-17.

L'Hapol Holon apre la seconda frazione con un parziale di 4-0. Sono Pierre e Coleby a rispondere per i Giganti, mettendo a segno un break di 12-0. Pnini e Foster conducono la rimonta degli ospiti che si riportano a -2, ma Bilan, Vitali e Spissu rilanciano la fuga biancoblu. Il primo tempo si chiude sul 43-38.

La terza frazione parla la lingua di Bilan che regala ai suoi un parziale di 5 lunghezze, Pierre ed Evans portano i sassaresi a +12. Poi è Cline a ridurre lo svantaggio riportando i suoi a -3. Gli uomini di Dedas si portano a ridosso della Dinamo con Foster. Al termine del quarto il tabellone dice 61-60.

In avvio di ultimo quarto Jerrels sale in cattedra affiancato da Gentile. Poi Foster piazza un parziale di 5 punti e riporta i suoi a contatto, ma lo stesso Gentile e Bilan tengono alto il morale degli isolani. Dopo lo strappo di Cline è una tripla di Vitali a infiammare il palazzetto. Poi Evans schiaccia e porta i suoi a +8. I padroni di casa riescono a gestire il vantaggio e la tripla allo scadere di Gentile chiude i giochi sull'83-73.