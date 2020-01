Mai insieme su un elicottero: il patto di Kobe Bryant con la moglie

Il racconto a People di un amico di famiglia

Di: Redazione

Kobe e Vanessa si sono sposati nel 2001: lui aveva 22 anni, mentre lei 18 anni.

Dal loro amore sono nate quattro figlie Natalia, di 17 anni, Gigi di 13, Bianka, 3 e Capri di 7 mesi.

Una famiglia simbolo, oggi devastata.

Quel maledetto 26 gennaio, il campione di basket, 41 anni, ha perso la vita insieme alla figlia Gianna (Gigi) e altre sette persone: il pilota, i compagni di squadra di Gianna e i loro genitori. Insieme stavano andando a una partita di basket giovanile presso la Mamba Academy di Bryant, secondo ESPN.

Vanessa “non riesce a finire una frase senza piangere - raccontato a People un amico -. Sta cercando di trovare la forza per le figlie”.

“Certo, non puoi mai essere preparato per questo – sottolinea un altro amico -. Erano anime gemelle. Vanessa pensava a lui come suo partner per la vita”.

Ora, di fronte a un futuro difficile, Vanessa “è circondata da persone che la amano e amano Kobe. Fa affidamento sulla sua fede. Lei non è sola. Ma soffrirà per molto tempo”, si legge ancora su People.

In queste ore, emergono altri particolari: sempre un amico della famiglia Bryant ha raccontato che Kobe e sua moglie Vanessa non sarebbero mai saliti insieme su un elicottero: era il loro patto.

Il video: Kobe e Gigi