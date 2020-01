Calcio. Vittorio Pusceddu nuovo allenatore della Natzionale Sarda

Nasce l’Associazione “Fùbalu Asd”

Di: Antonio Caria

È Vittorio Pusceddu, vecchia gloria del Cagliari calcio, il nuovo allenatore della Natzionale Sarda. L anomia è arrivata ieri a Cagliari, nel corso della presentazione del nuovo staff tecnico, della nuova Associazione “Fùbalu Asd” e dei prossimi appuntamenti del 2020.

“Il percorso continua”, ha dichiarato Vittorio Sanna mentre per Stefania Campus, Presidente dell’Associazione “Fùbalu Asd”, ha sottolineato come “L’associazione, affiliata alla Msp è composta da 10 persone, professionisti e volontari. Un veicolo promozionale per far conoscere la Sardegna"

“Fùbalu – ha aggiunto Sanna –, era il vecchio nome che veniva usato in Sardegna per indicare il gioco del calcio, per questo abbiamo chiamato così l’associazione”.

Bernardo Mereu sarà un consigliere e sostenitore del progetto. “Sono onorato di essere il ct della nazionale, continuerò il progetto di valorizzare i calciatori che non hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio vero valore”, queste le parole di Pusceddu.

“Ringrazio tutti per aver creduto al progetto Fins – ha sottolineato Gabriele Cossu -. Oltre aver spinto per la creazione della Natzionale Sarda, attualmente abbiamo visto la creazione di 4 nuove discipline sportive”.