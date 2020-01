Cagliari, un punto d'oro a Milano: con l'Inter termina 1-1

Nainggolan firma il pareggio dopo che Lautaro aveva aperto le marcature

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari porta a casa un punto d'oro da San Siro, rallentando la corsa dell'Inter di Antonio Conte che insegue la Juve capolista.

Finisce 1-1 grazie al gol di Nainggolan al 78', che segna il pareggio dopo che Lautaro Martinez aveva portato i nerazzurri in vantaggio al 29' su assist del nuovo acquisto Young, schierato titolare. L'argentino è stato poi espulso al 94' per proteste. Chiedeva all'arbitro di fischiare un fallo e dopo un giallo iniziale ha affrontato il direttore di gara faccia a faccia rimediando il rosso.

Al triplice fischio Manganiello è stato accerchiato dalla panchina dell'Inter con il terzo portiere Berni che corre in campo per raggiungere il direttore di gara e stringergli la mano polemicamente. Pioggia di fischi dal pubblico deluso per la direzione arbitrale e per il pari contro il Cagliari.