Cagliari, Ranieri: "Buonissima partita, la squadra è compatta"

"Come dico sempre se non puoi vincere è importante non perdere"

Di: Redazione Sardegna Live

Un buon pareggio contro il Frosinone capolista per il Cagliari, ma il rammarico di non aver sfruttato le chance per mettere la testa avanti. Mister Ranieri si ritiene comunque soddisfatto per la gara dei suoi: "Ci proviamo ogni volta, abbiamo giocato una buonissima partita - ha detto nel post partita -. Potevamo vincere, ma potevamo anche perdere. Bene soprattutto nel primo tempo, loro non riuscivano a uscire dalla loro metà campo".

Per il Cagliari è il terzo pareggio consecutivo: "Creiamo tanto, ma ci manca davanti, oltre Lapadula, chi ha l'istinto del goleador. Certo, ci manca Pavoletti, a me piace giocare con due punte davanti. Prelec è ancora giovane. Il Frosinone ha fatto la sua partita. E vale quello che dico sempre: quando non si può vincere, l'importante è non perdere. Io sono contento: la squadra si trova, è compatta".

La difesa chiude ancora la porta contro un avversario fortissimo: "Quando sono arrivato ho trovato dei ragazzi spenti, delusi - ricorda Ranieri -, ora ho provato a dare entusiasmo. I due centrali difensivi stanno facendo molto bene. Mi dispiace solo per chi non gioca, ma sono sicuro che ognuno avrà la sua occasione".



E poi complimenti reciproci con Fabio Grosso, allenatore del Frosinone: "Gli ho detto che hanno fatto un ottimo lavoro". L'eroe di Berlino ha ricambiato: "Ranieri ha fatto la storia e glielo ho detto: mi piace moltissimo il suo approccio al nostro mestiere".