**Calcio: Procura Figc notifica chiusura indagini a Juve, violazione lealtà sportiva**

Chiuse le indagini per il filone: stipendi, partnership e agenti

Di: Adnkronos

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per il filone: stipendi, partnership e agenti. Il procuratore federale Giuseppe Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. Queste contestazioni si aggiungono al filone delle plusvalenze per il quale si attende il 19 aprile il giudizio di legittimità del Collegio di garanzia del Coni.