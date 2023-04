L’Alghero vola in Promozione con due giornate di anticipo

La formazione giallorossa ha vinto il girone E di Prima Categoria

Di: Redazione Sardegna Live

L’Alghero è in Promozione. Grazie alla vittoria per 5-1 sul campo del Treselighes e alla contemporanea sconfitta della più diretta inseguitrice, il Valledoria, la formazione giallorossa ha vinto il campionato (il girone E di Prima Categoria) con due giornate di anticipo.

Un traguardo che porta la firma di tutti: dalla società, guidata dal presidente Andrea Pinna, allo staff tecnico con l’allenatore Gianni Piras (artefice di una doppia promozione, prima con l’Audax Algherese e ora con la squadra giallorossa) e i giocatori, i verti artefici della cavalcata iniziata nell’ottobre scorso. La svolta è arrivata a fine gennaio, con la vittoria sul campo del Cus Sassari e la sconfitta dell’Ittiri Sprint, successivamente battuto a fine febbraio.

La società, con il direttore sportivo Alessandro Piras, ha messo in piedi una squadra di primissimo livello: ai “veterani” Stefano Mereu (il capitano), Roberto Sini, Marco Urgias, Matteo Tedde e Marco Puddu ha affiancato giocatori validi per la categoria e numerosi giovani interessanti. I risultati hanno dato ragione alla dirigenza che, concluso il campionato, penserà alla prossima stagione.

L’Alghero torna in Promozione ma c’è da giurare che vorrà starci ben poco per puntare a ben altri palcoscenici come l’Eccellenza e la Serie D che hanno visto per diverse stagioni la piazza algherese assoluta protagonista.