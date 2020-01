Dinamo: idea Coleby per il dopo McLean

Il lungo in uscita dal Sigortam Istanbul starebbe trattando con la dirigenza biancoblu

Di: Redazione Sardegna Live

E' sempre più concreta l'idea dell'arrivo a Sassari di Dwight Coleby per il dopo McLean. La dirigenza della Dinamo starebbe infatti trattando con il giocatore nato nelle Bahamas, 26 anni, 206 centimetri di altezza.

Il lungo in uscita dal Sigortam Istanbul viaggia a 14 punti, 7,4 rimbalzi e 29 minuti a partita. Il profilo di Coleby, che potrebbe affiancare Miro Bilan, sarebbe quello ideale per il presidente Sardara, il general manager Federico Pasquini e il coach Gianmarco Pozzecco che spingono per chiudere nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento per JaJuan Johnson, Ike Udanoh e Stéphane Lasme.