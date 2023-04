Larrivey beffa il Cagliari nel finale: contro il Sudtirol è 1-1

Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Sudtirol e vede allontanarsi ancora di più il terzo posto - LA CRONACA

Di: Marco Orrù

Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Sudtirol e vede allontanarsi ancora di più il terzo posto . Una partita dominata in lungo e in largo dai rossoblù che non hanno concretizzato le tante occasioni avute e hanno permesso al Sudtirol di rimanere in partita fino alla fine. Di Lapadula al 30' e dell'ex Larrivey al 4' dalla fine le reti della gara.

LA CRONACA

Mister Ranieri propone Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce, Dossena-Obert coppia centrale, Makoumbou regista con Nandez e Lella ai suoi fianchi; Mancosu dietro Lapadula e Prelec. Tra i bolzanini inizia in panchina l'ex Larrivey.

Ottimo avvio del Cagliari che prende fin da subito in mano le redini del match, attaccando l'area rigore avversaria. Tutto questo attacco produce subito il gol: al 10' una respinta corta della difesa del Sudtirol con Masiello innesca Mancosu che con una semi-rovesciata batte Poluzzi per l'1-0 rossoblù; dopo un controllo Var, però, l'arbitro annulla per fuorigioco, posizione irregolare di Lapadula poco prima del rinvio corto di Masiello, si resta sullo 0-0. Al 23' altro errore di Masiello che spiana la strada alla conclusione di Zappa dentro l'area di rigore, ma è bravo Poluzzi a distendersi e deviare in corner. Un minuto dopo, cross di Azzi, respinge il portiere, arriva Nandez che in tuffo di testa manda di poco alto. Al 30' ecco il vantaggio del Cagliari: colpo di testa di Nandez, palla sui piedi di Lapadula che prima sbatte ancora contro Poluzzi e poi sulla respinta lo batte anche con l'aiuto della traversa. Allo scadere del primo tempo una disattenzione di tutta la difesa rossoblù mette a tu per tu Rover con Radunovic ma il portiere rossoblù è miracoloso e sventa il pericolo! 1-0 per il Cagliari alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, dopo tre iniziali cambi della squadra di Bisoli, la prima occasione nitida è al 56’ con un contropiede firmato Mancosu, palla dentro per Lapadula che non aggancia, arriva Prelec che ripropone al centro, ma Masiello spazza il pericolo. Sull’azione successiva è De Col per il Sudtirol a spaventare Radunovic con un destro che sibila vicino al palo. Al 61’ fuori Lella e dentro Deiola. Al 62’ angolo di Mancosu, in qualche modo Azzi colpisce sotto porta ma il neo entrato Deiola si trova nella traiettoria e manda fuori. Al 64’ grande giocata di Mancosu, tiro-cross, sfera deviata in angolo ad anticipare Lapadula sulla linea di porta. Al 72’ fuori Mancosu, Prelec e Nandez, dentro Luvumbo, Altare e Kourfalidis. Al 77’ palla recuperata da Deiola, in profondità per Lapadula che scarta un difensore e calcia verso la porta di un Poluzzi oggi quasi insuperabile. A 5 minuti dalla fine arriva la doccia fredda, l’arbitro concede il rigore al Sudtirol per fallo di mano di Zappa: batte l’ex Larrivey, appena entrato, e segna il gol del pareggio. Dentro anche Falco per Dossena per l’assalto finale. Sei minuti di recupero. Non c’è più tempo, finisce con la beffa del pareggio nel finale.