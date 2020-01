Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1, rossoblù non pervenuti a San Siro.

Il Cagliari perde 4-1 a San Siro contro l’Inter e viene eliminato dalla Coppa Italia.

Di: Marco Orrù

Il Cagliari perde 4-1 a San Siro contro l’Inter e viene eliminato dalla Coppa Italia. Gara senza storia al Meazza, con i ragazzi di Maran sotto fin dall’inizio del match, quando Oliva, dopo 20 secondi ha regalato il gol a Lukaku. Da lì in poi è stata una lenta agonia fino al fischio finale, con il solo intermezzo del bel gol dello stesso Oliva e del palo di Nainggolan sul punteggio di 3-1. Di Lukaku (doppietta), Borja Valero e Ranocchia i gol del match.



LA CRONACA

Maran per questo match di Coppa Italia attua un turnover non esasperato. Olsen in porta, Faragò e Lykogiannis sulle fasce con Pisacane e Walukiewicz in mezzo. Oliva è il regista, con Nandez e Ionita mezzali; trequartisti Nainggolan e Castro dietro l’unica punta Cerri.



Il Cagliari inizia subito malissimo: dopo 20 secondi Oliva sbaglia io retropassaggio e serve Lukaku che si invola verso Olsen e lo batte con un sinistro imprendibile. All'11' l'Inter raddoppia con Lukaku ma l’attaccante neroazzurro è in fuorigioco. Al 16’ ancora Inter con Sanchez, colpo di testa alto di poco. Al 22’, dopo tanto attaccare, l'Inter raddoppia: Barella mette in mezzo, Lukaku la sfiora ma arriva sul secondo palo Borja Valero che brucia Faragò e mette dentro dopo aver colpito prima la traversa. Il Cagliari non reagisce e non riesce mai ad impensierire l’area avversaria.



La ripresa si apre come il primo tempo, ovvero con l'Inter in vantaggio: corner corto, Cagliari distratto, Barella crossa e Lukaku di testa anticipa Nainggolan mettendola dentro. Al 68’ arriva la prima conclusione in porta con Nainggolan che prende il palo. Al 73’ il Cagliari accorcia le distanze con un bel gol di Oliva: colpo di tacco di Cerri a liberare l’uruguaiano che scarica un tiro che fa secco Handanovic. Due minuti dopo è ancora Nainggolan ad andare al tiro, palla a lato. All'80' arriva il poker neroazzurro con Ranocchia che di testa fa secco Olsen. La partita si chiude così.