Sconfitta Olbia, pari per la Torres: le sarde galleggiano sopra la zona play out

Entrambe a 35 punti, due in più del Vis Pesaro quartultimo. Olbia e Torres si guardano le spalle

Di: Redazione Sardegna Live

E' zona bollente per le sarde nel gruppo B di Serie C. Torres e Olbia galleggiano sopra la zona retrocessione, entrambe a 35 punti. Per i sassaresi è arrivato un buon pareggio in rimonta, alla prima di Greco-bis, contro l'Ancona sesta in classifica. Dopo lo svantaggio nel primo tempo, nella ripresa il gol di Saporiti ha ristabilito la parità. Sono sei le gare consecutive senza vittoria.

Sconfitta invece per l'Olbia, che arrivava da un buon periodo, partito proprio dal successo nella stra-regionale del 26 febbraio, quando i galluresi si imposero per 3-1 sui torresini. Oggi gli uomini di Occhiuzzi si sono dovuti piegare al Cesena terzo in classifica, che ha trovato la via del vantaggio al 74'.

Una situazione di classifica delicata per entrambe le compagini, attese adesso a un rush finale che nelle prossime quattro giornate decreterà il futuro o meno nella categoria. Per l'Olbia già dalla prossima è scontro diretto con l'Alessandria terzultima, distante soli tre punti. Per la Torres il test Fiorenzuola, avanti in classifica proprio ai due club isolani con 39 punti.

Foto Instagram Olbia Calcio e Torres