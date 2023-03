Judo: Matteo Piras e Veronica Toniolo sul podio al Grand Slam di Tbilisi

Di: Adnkronos

Tbilisi, 24 mar. - (Adnkronos) - Esordio brillante per l’Italia del judo a Tbilisi (Georgia). Nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale, infatti, sono arrivati due podi per i colori azzurri. Matteo Piras si è classificato al terzo posto nella categoria dei -66 kg maschili. Il torinese, inserito nella Pool C, ha sconfitto in successione il canadese Juan Postigos ed il tedesco David Ickes prima di arrendersi di fronte al mongolo Baskhuu Yondonperenlei. L’azzurro, tuttavia, non si è perso d’animo. Nel ripescaggio ha avuto la meglio prima sul turkmeno Serdar Rahimov e poi sul georgiano Vazha Margvelashvili. Terzo insieme a Piras anche l’ucraino Bogdan Iadov mentre i primi due gradini del podio sono andati rispettivamente al kyrgyko Kubanychbek Aibek Uulu e al sopracitato Yondonperenlei.

Terzo posto anche per Veronica Toniolo nei -57 kg femminili. Dopo aver sfiorato il podio nell’ultimo Grand Slam a Tashkent (Uzbekistan), la diciannovenne triestina si è rifatta con gli interessi in terra georgiana. Qui si è messa subito in mostra aggiudicandosi la Pool C grazie alle vittorie sulla francese Ophelie Vellozzi, sulla cinese Qi Cai e sulla forte brasiliana Rafaela Silva. La serba Marica Perisic, poi, le ha impedito di andarsi a giocare la finale più prestigiosa. L’azzurra, tuttavia, si è rimboccata le maniche e, grazie al successo contro l’altra brasiliana Jessica Lima, si è piazzata meritatamente sul gradino più basso del podio insieme alla canadese Jessica Klimkait. Primo posto per la stessa Perisic, che avuto la meglio nei confronti della kosovara Nora Gjakova (seconda). Sempre in campo femminile da segnalare anche l’ottimo quinto posto di Francesca Milani nei -48 kg. Giornata amara, invece, per Andrea Carlino, quarto azzurro in gara nel venerdì georgiano. Quest’ultimo, infatti, si è arreso al primo turno nei -60 kg maschili.