Calcio, Ranieri: "Se in Italia mancano centravanti è per una questione generazionale"

"Forse bisogna aspettare che rinasca Gigi Riva", ha commentato il tecnico del Cagliari

Di: Arianna Zedda

"Non ci sono centravanti in Italia? Penso che sia solo una questione generazionale, ritorneranno. C'è un tempo per tutto: una volta era il momento dell'Olanda, poi c'è stato quello della Germania. Forse bisogna aspettare che rinasca Gigi Riva", sono state le parole di Claudio Ranieri agli studenti dell'Università di Cagliari, per il progetto All around soccer insieme all'Aiac.

Ranieri era un centravanti: "Sino ai 20 anni effettivamente ero una punta giocavo nella Primavera e nella De Martino della Roma, lo dico sottovoce perché non la buttavo dentro mai. Mi hanno reinventato difensore. E in serie A ho esordito in quel ruolo. Questo anche per dire dell'importanza della tenacia: io nel mondo del calcio in qualche modo ci volevo comunque stare. Due volte sono stato bocciato nei provini della Roma, poi mi ha preso Helenio Herrera dopo che ero stato scartato".

"Non riesco a rinunciare a quello in cui credo mi ricordo che in Spagna volevano che si palleggiasse e che si comandasse il gioco. All'inizio al Valencia vedevo che la squadra giocava così, ma io dicevo ai giocatori: la porta è là ma non ci arriviamo mai. Allora ho detto, io voglio una squadra che punti diretta all'obiettivo, alla porta. Anche a costo di tenere da una parte le stelle. Pensavo che mi mandassero via subito. E invece con quella squadra siamo arrivati sesti, poi quarti. Con risultati ottimi anche dopo che sono andato via. E perché, quando nel derby ho tolto De Rossi e Totti? Sentivo che era giusto così, eppure ho rischiato grosso. Tutti e due però sono venuti con me in panchina a fare il tifo. È importante essere veri, perché i giocatori sentono quando non stai fingendo: solo così danno il massimo - ha proseguito, concludendo - io ho giocato con tutti i moduli perché bisogna adattarsi anche alle caratteristiche dei giocatori e alle situazioni che cambiano. E poi in una partita ci sono mille partite: bisogna leggerle tutte".