Reggina-Cagliari 0-4, grande vittoria al Granillo

Lapadula il mattatore, autore di una doppietta. Gli altri gol di Mancosu e Zappa

Di: Marco Orrù

Il Cagliari domina, vince 4-0 al Granillo di Reggio Calabria e torna alla vittoria in trasferta dopo sei mesi! È sempre Lapadula il mattatore, l’attaccante rossoblù con la doppietta odierna sale a 15 gol in campionato. Di Mancosu su rigore e Zappa allo scadere le altre reti sarde. Il Cagliari stacca la Reggina e ora, dopo la sosta, attende il Sudtirol alla Domus per un altro scontro importantissimo in chiave Playoff.

LA CRONACA

Mister Ranieri propone il 4-3-1-2 con Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce, Dossena e Obert centrali, Nandez con Makoumbou e Lella a centrocampo, Mancosu dietro il duo Lapadula-Prelec.

Avvio di gara subito spumeggiante, con le due squadre che non aspettano ma provano ad attaccare. Al 12’ il Cagliari passa in vantaggio: cross di Azzi dalla sinistra, la palla arriva a Lapadula che in modo casuale la gira verso la porta, Colombi respinge, ma il bomber rossoblù è prontissimo a ribadire in rete. La reazione della Reggina è veemente e arriva subito con Canotto che imbeccato da un cross proveniente dalla destra colpisce al volo da buona posizione ma Radunovic è attentissimo e in due tempi blocca. Al 16’ enorme occasione per il Cagliari: cross di Zappa preciso in mezzo per la testa di Lapadula che però, solo davanti a Colombi, spreca tutto mandando alto. Al 24’ Reggina vicinissima al pareggio: cross di Rivas, inserimento di Fabbian e colpo di testa alto a Radunovic praticamente battuto. Al 33’ l’arbitro concede un rigore al Cagliari per un fallo di mano in area, ma il direttore di gara corregge subito la sua decisione per un precedente fuorigioco di Lapadula. Al 39’ altro fallo di mano in area di rigore della Reggina con Camporese che ferma un tiro di Azzi, proteste del brasiliano, l’arbitro lascia proseguire; l’azione continua, ma al termine della stessa il direttore di gara viene richiamato al Var e dopo aver rivisto l’episodio concede il calcio di rigore al Cagliari. Batte Lapadula, spiazza Colombi e porta i suoi sullo 0-2!

La ripresa si apre subito con la Reggina davanti, discesa di Cicerelli, palla in mezzo per Strelec che impegna severamente Radunovic. Sul ribaltamento di fronte, cross di Nandez, colpo di testa di Lapadula, disturbato da un difensore reggino, palla alta. Al 60’ fuori Prelec e dentro Millico. Un minuto dopo l’arbitro concede un altro calcio di rigore per il Cagliari per un fallo di Pierozzi su Obert; grandi proteste in casa amaranto ma l’arbitro conferma la decisione anche dopo il silent-check col Var. Sul dischetto stavolta va Mancosu che porta il Cagliari sul 3-0! Al 69’ triplo cambio ordinato da mister Ranieri: fuori Azzi, Makoumbou e Nandez, dentro Altare, Kourfalidis e Deiola. I rossoblù restano comunque con lo stesso modulo anche dopo i cambi. Al 75’ Reggina pericolosa con un sinistro di Gori in area di rigore, Radunovic si rifugia in corner. Al 77’ fuori Dossena e dentro Barreca. Partita che però si è sostanzialmente chiusa dopo il 3-0 di Mancosu, anche se nel recupero arriva il quarto gol di Zappa, al secondo gol di fila.