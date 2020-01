Juventus-Cagliari 4-0, rossoblù non pervenuti, Ronaldo li annienta

Una partita da dimenticare in fretta, un avvio di 2020 davvero brutto per un Cagliari che ora dovrà leccarsi le ferite e ripartire dalla sfida contro il Milan di sabato prossimo.

Di: Marco Orrù

LA CRONACA

Cagliari in campo con la formazione preannunciata alla vigilia con Walukiewicz al posto di Pisacane squalificato accanto a Klavan. Simeone unica punta con dietro Joao Pedro e Nainggolan. Juventus con Dybala-Ronaldo in avanti.

Avvio coraggioso del Cagliari che non si tira indietro e prova a prendere qualche iniziativa. La Juve ci prova prima con una punizione di Ronaldo dalla distanza con la palla sulla barriera, poi con una girata fuori di Ramsey; Cagliari però attento e sempre pronto a partire al contrattacco. Al 20' Cuadrado mette in mezzo per Ronaldo, Cigarini chiude, ma il colombiano è partito in posizione irregolare. La Juve attacca, il Cagliari si difende, anche piuttosto bene, visto che Olsen non deve mai intervenire. Al 28', cross dalla sinistra, Ronaldo non ci arriva di testa, Dybala calcia col sinistro, palla altissima. Il portere svedese interviene al 30' in maniera perentoria su un colpo di testa ravvicinato di Ronaldo, ma il numero 7 bianconero era in fuorigioco. Al 35', traversa della Juventus con Demiral, colpo di testa che stava per battere Olsen, Juve vicinissima al vantaggio. Al 41', contropiede del Cagliari, Simeone per Nainggolan che dall'interno dell'area di rigore bianconera 'ciabatta' completamente la conlusione. Il primo tempo si chiude col punteggio di 0-0, con un Cagliari alle corde soprattutto nell'ultimo quarto d'ora dove ha rischiato qualcosa.

Al 49' la Juventus va in vantaggio: Klavan sbaglia un retropassaggio, Ronaldo ruba palla, dribbla Olsen e mette in rete per il vantaggio bianconero. Al 52' Juve vicinissima al raddoppio con Olsen che per ben tre volte consecutive para prima un tiro di Dybala, poi la respinta fortuita di Klavan e infine smanaccia la sua stessa respinta corta. Al 60' si fa vedere il Cagliari con Simeone che di testa impegna Szczesny. Al 66' calcio di rigore per la Juventus per fallo di Rog su Dybala: batte Ronaldo che spiazza Olsen e fa 2-0. Cagliari che prova a reagire, ma senza il mordente che è mancato durante tutto il match. All'81' arriva poi il tris bianconero con Higuain che batte Olsen con un destro leggermente deviato da Klavan. Un minuto dopo, addirittura, arriva pure il poker con Ronaldoche sigla la sua personale tripletta, schiantando il Cagliari! La partita praticamente si chiude qua, resta solo il tempo per un palo di Joao Pedro a tempo ampiamente scaduto.