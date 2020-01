Cagliari, parla il ds Carli: "Valorizziamo il nostro gruppo. Nandez? È un problema del procuratore"

Nella sala stampa della Sardegna Arena ha parlato questo pomeriggio il Direttore Sportivo del Cagliari Marcello Carli.

Di: Marco Orrù

Queste le sue parole: "Sono qui perché inizia il mercato e quindi parliamo di questo. È appena iniziata la sessione, vedremo come andrà visto che fino al 31 gennaio non si sa mai. Il caso Nandez? Sta bene, è tornato carico, la sosta gli ha fatto bene, è sereno e non vedo perché il Cagliari debba vendere un titolare come lui. Poi se arriva un'offerta irrinunciabile, 80 milioni, 90 milioni, ci penseremo. Noi i titolari non li vogliamo cedere. Questo é l'anno dove si poteva iniziare a ricostruire, lo abbiamo detto anche col presidente Giulini, figuriamoci se vendiamo ora. Anche lo scorso gennaio abbiamo ricevuto tante offerte per Barella e le abbiamo respinte, quindi lo abbiano già dimostrato che a gennaio non vendiamo i big.

L'udienza su Nandez? È un problema del suo procuratore, il calciatore non c'entra nulla, e infatti noi non abbiamo mai detto nulla per quello. Noi siamo serenissimi, non c'è altro da dire, siamo contenti di averlo qui. Discorso portieri? Non è una preoccupazione. Con Cragno, Olsen e Rafael possiamo dormire sogni tranquilli e starà all'allenatore far giocare chi merita. C'è la possibilità che Aresti possa andare ad Olbia, con l'impegno che possa tornare. In generale con i portieri siamo tranquilli, non abbiamo nella testa di vendere nessuno. Possibili acquisti? C'è da tenere in conto la gestione. Finora abbiamo una squadra che ha fatto benissimo, abbiamo fatto 29 punti, sono tanti e tutti meritati, senza che nessuno ce li abbia regalati. Siamo cresciuti rispetto allo scorso anno, ho grande rispetto per i nostri ragazzi e migliorare questo gruppo per me non è facile. Abbiamo Pavoletti che si sta allenando e nel giro di un mese e mezzo potrebbe tornare. Abbiamo Cragno che tornerà a breve. C'è solo un problema con i difensori centrali e col problema di Ceppitelli perche abbiamo solo 3 giocatori di ruolo e numericamente non siamo tanti. Dobbiamo decidere se intervenire lì. Per il resto vediamo se ci sarà qualche opportunità... Se siamo qui è anche merito della cessione di Barella, non scordiamolo. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo anche dovuto tamponare gli infortuni gravi di Cragno e Pavoletti ed è lì che è arrivato Olsen, abbiamo creduto in lui e lui ha fatto una stagione straordinaria, con l'errore di Lecce. Ora torna Cragno che ha avuto un infortunio importante e quindi vedremo come recupererà, io penso proprio che rimarremo con Cragno, Olsen e Rafael. Sarà quindi una sana competizione tra di loro. Avere tre portieri forti non può essere un problema.

Nainggolan? Il presidente su Radja ha già parlato, non é una situazione semplice. Io lo terrei anche il prossimo anno, ma dire che rimarrà sicuramente sarebbe prendere in giro la gente. Se a giugno ci sarà anche solo un'opportunità noi proveremo a sfruttarla. È un'operazione difficile, sappiamo l'importanza che ha per noi, se ci sarà l'opportunità noi ci proveremo, sarebbe un bel sogno.

Chi uscirà per far posto a Cragno e Pavoletti? Abbiamo pensato anche a questo. C'è qualche ragazzo che sta giocando un po' meno, abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo bene, vedremo, non sono preoccupato per la lista, se qualche ragazzo ha l'opportunità di andare a giocare vedremo. Birsa? Ha avuto un sacco di sfortuna perché ha avuto dei problemi continui, ma per me é un bel giocatore. Vedremo cosa succederà da qui al 31 gennaio.