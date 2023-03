Cagliari, a Brescia un altro pareggio scialbo

LA CRONACA

Di: Marco Orrù

Quarto pareggio consecutivo per il Cagliari che non riesce a vincere nemmeno contro l'ultima in classifica. Lapadula a metà ripresa aveva illuso i rossoblù, riportato sui binari del pareggio da Bisoli. La squadra continua a non decollare ea rimanere in un limbo di una classifica lontana dalle prime posizioni.

Mister Ranieri torna alla difesa a quattro con Radunovic in porta, Zappa e Obert sulle fasce, Goldaniga e Dossena in mezzo, Nandez, Makoumbou e Kourfalidis a centrocampo, Luvumbo e Mancosu dietro Lapadula.

Partita fin dall'inizio equilibrata, con le due squadre attente a non scoprirsi più di tanto. La prima conclusione è del solito Lapadula che di testa in tuffo tocca verso la porta bresciana, facile parata di Andrenacci. Al 13' contropiede pericoloso del Brescia con Dossena costretto a prendersi un giallo per fermare la corsa di Galazzi. Al 26' enorme occasione per il Brescia, girata di Ayè a centro area e palla alta di poco. La risposta del Cagliari un minuto dopo con una botta da fuori di Kourfalidis, palla di poco alta sopra la traversa. Al 29' discesa di Rodriguez sulla sinistra, palla in mezzo respinta dalla difesa rossoblù, arriva Bjorkengren che calcia debolmente su Radunovic. Al 39' chance per Lapadula che si fa trovare completamente libero un centroarea per suonare di testa ma la palla alta finisce, avrebbe dovuto certamente fare meglio.

All’intervallo resta negli spogliatoi Mancosu, dentro Millico. Al 50’ Jallow rientra sul sinistro e calcia, attento Radunovic. Al 65’ arriva il calcio di rigore per il Cagliari per il fallo di Huard su Luvumbo: batte Lapadula e fa gol portando avanti i suoi. Al 75’ pericoloso Ayè che anticipa Goldaniga prendendo in controtempo anche Radunovic ma la sua ‘zampata’ finisce a lato di poco. Al 77’ il Brescia pareggia con Bisoli (nato a Cagliari e figlio di Pierpaolo, ex giocatore e allenatore rossoblù) che con un diagonale preciso non lascia scampo a Radunovic. All’80’ Makoumbou scivola e fa partire il contropiede bresciano, ma un prodigioso recupero di Kourfalidis blocca il tiro di Bianchi. All’81’ dentro Barreca, Azzi e Di Pardo, fuori Obert, Zappa e Kourfalidis. Al 92’ Dossena ha la palla della vittoria, ma il suo colpo di testa finisce alto da buona posizione. Era l’ultima chance del match.