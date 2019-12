Calciomercato Cagliari. Giulini: "Nainggolan? difficile trattenerlo"

"È un giocatore dell'Inter, di grande valore, che si sta rilanciando"

Di: Italpress

"Il futuro di Nainggolan? Vedremo dove saremo a marzo-aprile, quello potrebbe essere il momento per iniziare a chiacchierare ma c'è poco da chiacchierare. È un giocatore dell'Inter, di grande valore, che si sta rilanciando. Purtroppo, credo che stiamo facendo un favore all'Inter, vedo molto difficilmente un'operazione per la prossima stagione". Lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno.

"Stiamo vivendo questi primi mesi con soddisfazione, sta facendo molto bene e noi siamo contenti delle sue prestazioni. È un leader per tutti gli altri, lo si vede in campo, è determinante non solo per le giocate ma anche per come trascina la squadra".