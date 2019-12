Udinese-Cagliari 2-1, non basta il solito Joao Pedro: i friulani si prendono i 3 punti

De Paul e Fofana lanciano i padroni di casa, nel recupero espulso Pisacane

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Altra sconfitta, la seconda consecutiva per il Cagliari che a Udine perde 2-1 una partita che quantomeno avrebbe meritato di pareggiare. De Paul nel primo tempo aveva portato in vantaggio i bianconeri, ma dopo un buon secondo tempo, Joao Pedro aveva riportato le due squadre in parità. La beffa è arrivata poi un minuto dopo il gol del pari rossoblù, con il gol di Fofana che ha dato la vittoria alla squadra friulana. Un Cagliari non particolarmente spumeggiante, ma che ancora una volta ha buttato all'aria un sacco di occasioni, palo di Nainggolan compreso. Ora la sosta, si riprenderà il 5 gennaio contro la Juventus.

LA CRONACA. Cagliari in campo con la stessa formazione di lunedì contro la Lazio, con l'unica eccezione del rientro di Rog dalla squalifica al posto di Nandez, a sua volta fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Confermato, quindi, Lykogiannis sulla sinistra al posto di Pellegrini. Cagliari subito in avanti con una punizione di Lykogiannis, mentre l'Udinese risponde con un colpo di testa a lato. Partita condizionata dal campo reso scivoloso dalla pioggia caduta su Udine fino a poco prima dell'inizio della gara. Al 20' lampo del Cagliari, tiro da fuori di Nainggolan con l'esterno destro e palla fuori di poco. Al 24' azione personale di Rog che dal limite dell'area spara un destro che finisce però alto. Sul proseguimento dell'azione Nainggolan prende il palo con un altro tiro dal limite, stavolta col sinistro.

Al 39' l'Udinese va in vantaggio: destro di De Paul a giro all'interno dell'area di rigore e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali, irraggiungibile per Rafael. Un Cagliari che si trova sotto immeritatamente all'intervallo, anche se i ragazzi di Maran avrebbero dovuto fare qualcosa in più, vista la qualità superiore rispetto ai padroni di casa. Il primo tempo si chiude con l'Udinese in vantaggio per 1-0.

All'intervallo Maran lascia in panchina Lykogiannis e mette dentro Pellegrini. Cagliari che rientra in campo con lo spiriti giusto, ma senza riuscire ad impensierire più di tanto la porta di Musso. Udinese al tiro al 58' con Mandragora, palla fuori, ma quanti errori da parte dei giocatori del Cagliari! Al 66' cross di Ionita, Faragò in tuffo non ci arriva per un soffio, mentre Joao Pedro è troppo avanti e non riesce a calciare da due passi, favorendo la respinta di Musso. Al 69' punizione di Cigarini, Faragò di testa la sfiora, palla a lato: il Cagliari si è svegliato! Al 77' sinistro di Cerri dal limite, la tocca Joao Pedro che passava di lì e la palla termina a lato. Due minuti dopo, cross di Pellegrini, sponda di Cerri per Joao Pedro che conclude altissimo da posizione ottima.

All'84' arriva il pareggio dei rossoblù: cross di Faragò sulla destra, girata di Joao Pedro che batte Musso e pareggia. Ma incredibilmente, sull'azione successiva, Fofana con un tiro potentissimo da pochi passi sfonda la rete e batte ancora Rafael. Cagliari all'arrembaggio: al 90' tiro cross di Cigarini che Joao Pedro per un soffio non arriva a buttarla dentro. Al 92' viene espulso Pisacane per doppi ammonizione. Assalto finale dei rossoblù, ma non c'è più nulla da fare, vince l'Udinese 2-1.