Karate. Successo per l’Asd Martial Gym Alghero al campionato nazionale Csen

Bottino: 1 medaglia d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo

Di: Antonio Caria

Grande successo a Fidenza per l’Asd Martial Gym Alghero al recente campionato nazionale di Karate dello Csen.

6 le medaglie portate a casa dai giovani atleti algheresi: medaglia d’oro per Grazia Gaias, medaglie d' argento per Valentina Falchi, Maira Barabesi, Gabriele Peghin. Medaglie di bronzo per Niccolò Mirabella, Cecilia Gobbino. Domenica scorsa gli atleti freschi di medaglia con gli altri iscritti hanno partecipato alla coppa di karate di Sardegna dove hanno conquistato il podio, spesso al primo posto.

Ad atleti e dirigenti sono arrivati i complimenti dell'Assessore allo Sport del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris.