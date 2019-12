“Volaere - in mongolfiera con la bussola”: la Torres scende in campo contro le malattie oncologiche

Il 22 dicembre la prima iniziativa al Vanni Sanna

Di: Antonio Caria

“Volaere - in mongolfiera con la bussola” è il titolo del progetto che vedrà la Torres scendere in campo per supportare la nascita di un servizio di orientamento e supporto per coloro che ricevono una diagnosi di malattia oncologica.

Un’iniziativa che ha come obiettivo, quello di dare un aiuto concreto per affrontare al meglio il percorso di cura, attraverso la creazione di un portale internet con informazioni e un punto di ascolto per il sostegno pratico.

Il primo appuntamento che vedrà coinvolti i rossoblu sarà il 22 dicembre, con un banchetto informativo all'interno dello stadio Vanni Sanna. Il 29 dicembre si terrà invece il triangolare di calcio che vedrà in campo al Peppino Sau di Usini la Torres, l'Usinese e il Li Punti. L'ingresso sarà ad offerta libera e l'intero ricavato sarà devoluto all'associazione Insieme con le note del cuore", presente con un banchetto informativo per far il progetto Volaere.

Il clou sarà il 4 gennaio con la seconda edizione del Memorial Musicale "Insieme con le note del cuore: musica e solidarietà in ricordo di Matteo Ghisu" che si terrà alle 21.00 al Teatro Comunale di Sassari con il patrocinio del Comune. Per l’occasione saranno raccolti fondi da destinare al progetto. Alla serata sarà presente una delegazione rossoblù.