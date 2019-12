Pre-partita. Rissa tra tifosi prima di Cagliari-Lazio

Tra i tifosi del Cagliari e della Lazio sono volati calci, pugni e insulti

Di: Redazione Sardegna Live

Gli ultras di Cagliari e Lazio se le sono date di santa ragione.

Le due tifoserie si sono ritrovate in via Milano, nelle vicinanze dello stadio. Prima qualche sguardo in cagnesco poi gli insulti e infine sono volati calci, pugni, cinghiate e persino bottiglie.

L’intervento degli agenti di polizia impegnati a garantire la sicurezza prima, durante e dopo la partita ha messo in fuga supporter sardi mentre i quelli biancocelesti sono stati identificati.

Alcuni di loro sono rimasti feriti ma hanno scelto di non farsi medicare.