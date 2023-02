Cagliari, che beffa: col Bari è 1-1 in pieno recupero

Lapadula croce e delizia: segna e si fa espellere. Al 95' Antenucci realizza dal dischetto e beffa i rossoblù

Di: Marco Orrù

Il Cagliari pareggia 1-1 al San Nicola contro il Bari ed esce dall’impianto pugliese con tanto amaro in bocca perché il pareggio della squadra di Mignani è arrivato in pieno recupero grazie a un rigore di Antenucci. I rossoblù erano passati in vantaggio con Lapadula dopo pochi minuti, subendo poco o nulla per tutta la partita, segnata anche dall’espulsione a inizio ripresa dello stesso Lapadula. Una beffa per la banda Ranieri che era già convinta di andare via da Bari col bottino pieno.

LA CRONACA

Ranieri cambia ancora: Radunovic in porta, Zappa e Obert terzini, Goldaniga e Dossena centrali, Lella e Rog ai fianchi di Makoumbou a centrocampo, Mancosu dietro Lapadula-Luvumbo davanti.

Cagliari che va subito in vantaggio con Lapadula: cross di Mancosu sulla sinistra, palla in mezzo e colpo di testa vincente dell’attaccante rossoblù. Il Bari risponde flebilmente con un tiro di Botta finito alto, ma il Cagliari, con un inedito 4-4-2, è bravo a chiudere tutti gli spazi e a non subire nulla. Il Bari fa la partita e i rossoblù attendono le mosse avversarie per poi agire di rimessa. Al 33’ Esposito su punizione, palla sulla barriera, sulla respinta ancora l’attaccante barese, palla deviata in corner. Il Cagliari continua ad imbrigliare il Bari per tutto il primo tempo che si chiude 1-0 per i rossoblù senza che Radunovic abbia effettuato un solo intervento.

Nella ripresa subito Makoumbou pericoloso, tiro dal limite e palla deviata in corner. Al 56’ svolta negativa per il Cagliari: espulso Lapadula per doppia ammonizione, la seconda presa per una leggera gomitata a Vicari. Mossa immediata di Ranieri che toglie dal campo Luvumbo per Prelec e Mancosu per Millico. Al 61’ una spizzata di Benali mette i brividi a Radunovic, palla che finisce a lato di pochissimo. Spingono i pugliesi e al 65’ con Cheddira vanno vicini al bersaglio grosso, colpo di testa alto dell’italo-marocchino. Al 66’ dentro Barreca e Kourfalidis e fuori Rog e Lella: Cagliari che si piazza col 3-5-1. Rossoblù a difesa del pareggio e Bari che attacca in maniera confusa. Dossena, tra i migliori, ha messo il bavaglio al capocannoniere del campionato Cheddira, uscito all’80’. All’89’ dentro Capradossi e fuori Zappa ad infoltire la difesa ulteriormente. Al 93’, però, Makoumbou interviene in ritardo su Maiello e commette fallo da rigore: batte Antenucci e pareggia allo scadere.

