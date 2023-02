Paola Egonu: “L’Italia è razzista ma sta migliorando. Forse torno in Nazionale”

Parla la star della pallavolo e co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo

Di: Alessandra Leo

“L’Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì". Sono le parole di Paola Egonu, star della pallavolo, italiana di origini nigeriane. La notizia è stata riportata da Tg Com 24, Sport Mediaset.

Il razzismo era stato il motivo per cui Egonu aveva lasciato la Nazionale, ma "Un ritorno in Nazionale? Sto metabolizzando tutto, ma se ci dovesse essere la possibilità, sì lo farei". E ancora: "Non ho mai abbandonato l'Italia, ho scelto di giocare in Turchia per crescere e tornare qui".

"L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose", ha aggiunto la co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo.